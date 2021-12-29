港警拘捕立場新聞6人 涉發布煽動刊物 08:512021/12/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 港警今晨拘捕了網媒立埸新聞6人，指他們涉嫌違反刑事罪行條例的串謀發布煽動刊物罪。（圖／摘自立場新聞臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方國安處今晨拘捕了網媒立埸新聞6人，指他們涉嫌違反刑事罪行條例的串謀發布煽動刊物罪。 綜合本地媒體的報導，國安處人員到被捕人士的住所搜查，被捕6人都是公司高層及前高層人員，其中一人是立場新聞副採訪主任兼香港記者協會主席陳朗昇。 匯豐投資管理發布2022年投資展望 證交所發布資安管控指引 #大陸 #立場新聞 #拘捕 #國安處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021十大藝文新聞揭曉 視覺藝術占大宗 20:142021/12/27 生活 林智堅擬棄選大新竹市長 稍晚發布聲明 18:422021/12/27 政治 十大藝文新聞 疫情衝擊產業居首 04:102021/12/28 社會新聞 違反防疫措施進北京 6人遭逮捕 14:002021/12/27 兩岸 資深狗仔爆老三台主播車震被拍 動用「領袖級人物」壓新聞 09:182021/12/29 娛樂 何韻詩驚傳遭港警拘捕！最新動向曝光粉絲湧入臉書集氣 09:272021/12/29 娛樂 關懷新住民 賽珍珠基金會辦十大新住民新聞徵選 18:582021/12/27 財經 民眾黨議員參選人聲明力挺顏寬恒 柯文哲表態了 12:392021/12/28 政治 LINE TODAY台灣2021年度10大新聞 振興券第一、防疫最熱 12:102021/12/27 政治 大馬歌手丘沁偉屢遭通緝 前議員兒子楊澤祖登門抓人 18:282021/12/27 社會 公督盟公布年度10大新聞 「罷」成立法院年度代表字 12:412021/12/28 政治 兩岸熱門新聞 港警國安處拘捕《立場新聞》6人含記協主席 涉嫌違法內容曝光 - 兩岸 林瑞陽夫婦公司涉嫌傳銷被查？張庭登熱搜 公司回應了 - 兩岸 美空軍披露NGAD戰機部分性能 陸分析人士：中美俄技術重點差異大 - 兩岸 中國擴產大豆 列重大政治任務 - 焦點新聞 - 旺報 瞇瞇眼辱華爭議延燒 官媒出聲緩頰 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。