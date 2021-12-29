香港警方國安處今晨拘捕了網媒立埸新聞6人，指他們涉嫌違反刑事罪行條例的串謀發布煽動刊物罪。

綜合本地媒體的報導，國安處人員到被捕人士的住所搜查，被捕6人都是公司高層及前高層人員，其中一人是立場新聞副採訪主任兼香港記者協會主席陳朗昇。