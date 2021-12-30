針對香港國家安全處，逮捕曾任《立場新聞》母公司董事的藝人何韻詩，以及吳靄儀等6名現任或前任高層；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)29日呼籲北京與香港政府，立即釋放《立場新聞》的工作人員。

聲明中指出，「我們呼籲中國與香港當局停止針對香港的自由與獨立媒體，並立即釋放那些遭到不公正拘留與指控的記者與媒體高層」。

他強調，言論自由、新聞自由，以及自獨立媒體獲得資訊，這些對社會的繁榮與安全相當重要。維持這些自由讓香港能成為世界金融、貿易、教育與文化中心。中國大陸與地方政府，「大陸和地方當局透過壓制獨立媒體，已削弱香港的可信度與生存能力」。他呼籲，一個無懼於面對真相的自信政府，才能擁抱新聞自由。

《路透社》指出，立場新聞成立於2014年，為親民主的非營利組織。隨著黎智英因國家安全調查而入獄、《蘋果日報》遭關閉，《立場新聞》已成為香港現有最知名的民主出版品。

報導表示，《立場新聞》遭開鍘一事，引發人們憂心香港的新聞自由更進一步限縮。香港於1997年自英國回歸中國大陸；當時，北京允諾保障其自由，這包括新聞自由在內。