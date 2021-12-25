3名美陸軍退役將領伊頓（Paul D. Eaton）、塔古巴（Antonio M. Tagub）與安德森（Steven M. Anderson），近日投書《華盛頓郵報》。文中警告，隨著鋼鐵川粉強闖美國國會大廈即將屆滿1周年；愈來愈多退役將領憂心，2024年美國總統大選恐導致美軍內部出現致命性混亂，這恐讓所有美國深陷嚴重風險。「一想到下次政變會成功，我們就不寒而慄」。

文中解釋，美軍的優勢來自其成員的多樣化，是擁有各種不同信仰與背景的個體集合而成。儘管這是優點，若沒有持續維護，卻會真實地反饋出社會與政治的弊端，自身也毀於此一缺點之中。

※美軍成不定時炸彈?

如今的美軍潛藏著動盪的跡象。2021年1月，退役軍人與現役官兵參與國會襲擊暴動，成為最令人不安的證據。事後調查發現，超過10分之1參與騷動的鋼鐵川粉，曾經有服役的經驗。甚至，曾有124名退役將領，以「Flag Officers 4 America」的名義聯名發信，呼應川普指控選舉舞弊的說法。

更令人憂心的是，奧克拉荷馬州國民兵指揮官曼其諾(Thomas Mancino)公然拒絕執行拜登命令，要求所有國民兵接種疫苗。曼其諾的理由是，奧克拉荷馬州國民兵接受州長的指揮，而不是總統。換言之，聯邦動員法令並不能拘束奧克拉荷馬州的國民兵。

作者深信，所有的美軍官兵都宣誓保護美國憲法；但在一場有爭議的選舉中，恐導致軍人的忠誠錯亂。部分人可能會聽從合法自選舉中取得總統寶座的人，而其他人則順從川普之流的失敗者。此時，軍隊是否可靠全看是誰監督他們。在這樣的想定中，軍隊會崩潰甚至爆發內戰也不奇怪。

川粉強闖國會迄今，仍沒有任何政治人物，因搧動而遭追究責任。圖為川普當時在活動中對粉絲喊話。(圖/美聯社)

※軍隊的分裂導致北京趁隙利用

文中警告，在這樣的情勢下，美軍步伐愈來愈蹣跚，內部分裂也日益嚴重；此時，美國的安全將受到嚴重削弱。「我們的任何一個敵人，都可利用我們的資產(指美軍)或我們的盟友發動全面攻擊」。

然而，華府對川粉之亂缺乏軍事準備的程度，卻讓人震驚而又憂慮。例如，對於日前傳出參謀首長聯席會議主席密利，害怕川普任內尾聲會輕易動用核武，而採取一系列作為避免核武遭「亂命」啟動；對此，時任代理防長的米勒表示，他懷疑密利對他隱瞞此事。很明顯地，整個軍隊措手不及，不知如何是好。

文章建議，可預見的未來內，美國會持續維持分裂，因此須為最糟狀況做好準備。

第一，必須盡一切努力防止國會暴動再次湧起。事實上，川粉強闖國會迄今，仍沒有任何政治人物，因搧動而遭追究責任。不論是民選官員還是執法人員，包括司法部、眾議院特別委員會與整個國會，都應該展現更多地急迫感。

第二，軍方也不能枯等民選官員採取行動。五角大廈應立刻下令對所有成員，不論是軍職還是文職人員，都應接受憲法與選舉的公民調查；軍方也需教育成員《戰爭法》，以及如何辨識命令是否合法，遇到非法命令該如何處理。

第三，軍隊還須強化「指揮的統一」，讓五角大廈的每一位成員都清楚地瞭解自身職責。一旦川粉事件再度重演，或是爆發政變，任何軍人都不可以主張不知道是誰下令，尋求脫責。

文章呼籲，五角大廈應立刻下令對所有成員，不論是軍職還是文職人員，都應接受憲法與選舉的公民調查。

第四，每一個軍事部門在各基地中應進行更縝密的情報工作，目標在於識別、隔離與清除潛在的叛變者；軍方也應防止宣傳人員，利用假訊息顛覆整個指揮鏈，並充分揭露對方是如何在整個軍隊中傳遞假訊息。

最後，五角大廈應針對下一波可能的選後叛亂或政變意圖，進行兵棋推演並找出弱點。軍方應將兵推結果自上而下地公布，並採取保障措施，以避免軍隊甚至是與軍方合作的機構中，出現類似事件。

作者總結，軍方與議員們絕對可以避免2024年重演川粉之亂；但前提是現在就要果斷行動，才能取得成功。