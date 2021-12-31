菲律賓將向韓國購買二艘二千噸級的輕型護衛艦，以增強其海軍實力，另外阿曼、澳大利亞也分別向韓國採購K-2主力戰車及K-9自走砲，顯見韓國「國防自主」卓然有成，不但可以提供自我防衛的力量，還可以外銷世界各國，據統計已成為世界第十大軍火出口國。

韓國自製的T-50高級教練機，不但具超音速，也具有改裝成攻擊機的空間，已外銷印尼、泰國、伊拉克等國家，另外韓國也全力在研製新一代KF-21戰鬥機，尚未量產就拿到印尼的訂單。韓國在武器製造、研發上成果亮麗，固然有美國的大力扶持，但本身也要有重工業實力及政府資源的投入才能成事。

國際軍火市場，美系及歐系單價均高得驚人，中小型國家並未可以負擔，轉而向韓國採購火砲、戰甲車及教練機等傳統武器，價廉物美也可以達到一般國家的防衛需求，加上韓國大力外銷，甚至採「買武器送人蔘」方式行銷，連老牌強國英國也向韓國採購K-9自走砲，可見其優異的性能。

我國囿於國情，無法外銷武器給他國，但蔡政府「國機國造」、「國艦國造」喊得震天價響，海軍的潛艦已經如火如荼的展開研製，反而技術層次較低的海軍新一代巡防艦，計畫一改再改，至今尚未成案，面對中共海軍艦隊的成長，著實令人著急。

政府不要再拘泥於「國艦國造」，效法共軍「小步快跑，能買就買」，東西先到手，再慢慢想辦法自製研改吧！

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