全訊(5222)2021年合併營收為9.16億元，創下歷年新高，歐美、以色列及印度等國的軍工產品出貨量持續成長，且國防軍工領域訂單能見度已達2024年，加上新建二廠可望於今年第1季加入生產，全訊科技今年營運看好，不過受台股重挫拖累，今天盤中股價走弱，收跌2.68%。

全訊為專業砷化鎵、氮化鎵微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)及功率放大器(PAPower Amplifier)製造廠，深耕砷化鎵及氮化鎵高頻、高功率及低耗能PA產品逾20年，近年來陸續取得多項政府高階軍規產品認證，帶動公司國防專用PA模組及次系統產品出貨量持續提升。

全訊2021年12月營收為7448萬6000元，較前月略減5.52%，年增2.92%；受惠國防軍工相關功率放大器相關產品出貨量持續提升，其中又以高精密的PA模組及次系統的出貨量成長幅度最為明顯，推升全訊2021年營收為9.16億元，年增29.84%，再創歷史新高。

立法院近期三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，編列2400億元國防特別預算，將自2022至2026年期程內，擴大採購多項國造自製國防軍備系統，並採限制性招標，全訊身為國內軍規PA產品最大供應商，且國防軍工產品的標案規格嚴謹，認證期間長，進入門檻相當高，供應商更換不易，全訊受惠此一商機，目前國防軍工領域的訂單能見度已達2024年。

除了國防領域外，全訊近期開始跨足商用PA產品領域，積極布局商用5G小型基地台及低軌道衛星通信用的毫米波PA產品，目前已開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試。

全訊表示，近期公司在海外國防軍工產品方面亦有新的斬獲，以目前訂單狀況來看，2022年來自歐美、以色列及印度等國的軍工產品出貨量可望持續成長，由於國防軍工產品屬於計畫性接單生產，高技術門檻的寡占市場，不受景氣影響，對公司中長期營運穩健成長有相當的助益。

在產能規畫方面，隨著國防與5G商用兩大產品線快速發展，公司擴建的二廠已完成內部裝修與設備進駐作業，今年第一季開始加入生產行列，預估待二廠產線全部擴產及優化作業完成後，總產能可望增加一倍以上。