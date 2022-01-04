前高雄市長韓國瑜沉潛一年半後，終於因為「韓先生來敲門」新書出版的簽書會，讓社會各界和藍、綠、白政治人物見證他的政治能量絲毫未減。

韓國瑜在藍軍陣營中，算是個非典型的政治人物。他擅長把複雜的政治現象用直白的政治口號詮釋，用以鼓舞藍軍板塊的士氣，而這也是國民黨檯面上政治人物，包括：馬英九、朱立倫、江啟臣、蔣萬安和侯友宜等人所學不來的，這是他的優點所在。

或許是當前的國民黨積弱不振和消極不作為，讓政治光譜偏向藍營的支持者士氣得不到宣洩，所以一場簽書會，才會激起高人氣的上萬民眾自發性動員。國民黨把該贏的四大公投棋局，打成滿盤皆輸的悲慘世界，讓藍軍選民大失所望。而朱立倫在元月九日即將舉行的台中市第二選區立委補選和台北市中正、萬華選區的「罷昶」之戰，都看不出有積極性的輔選力道和戰鬥藍實際作為，未免讓人有不夠接地氣的觀感。韓國瑜的重出江湖，必然會帶給朱立倫的高度壓力和國民黨內路線歧異的引爆。

韓國瑜以「典亮慈善基金會」董事長的身分復出江湖，比較彈性，也符合他目前一再強調要持續的走公益路線。然而，綠軍必然不會認為這只是一場單純的簽書會而已，而是他復出政壇的起手式，因此，必然猛力出招。面對綠營來勢洶洶的攻擊，韓國瑜不能只是把支持基本盤局限在韓粉等深藍族群，如何爭取年輕族群、中間藍和知識藍選民票源的擴大化支持，絕對是韓國瑜必需正視的首要關卡。

眼前，物價高度通膨、房價居高不下、貧富差距懸殊，以及城鄉資源差距過大等民生經濟議題，都是蔡政府施政治理未見有積極成效的面向。韓國瑜應該持續朝關懷庶民生活的苦民所苦路線積極行走，一來，可以避免淪為民進黨的頭號假想敵，二來也可以累積民間支持的熱情與能量，讓穿雲箭射程遼闊。

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