選舉是最現實殘酷不過的事了，是輸是贏，全憑選票作主，尤其是一對一的選舉，贏者全拿，輸者再有多少藉口、託詞，都只能乖乖捲舖蓋走人，沒有任何可以假借的理由。

選後檢討，甚至找戰犯、揪禍首，其實都是不可避免的，問題在於檢討之後該如何？能如何？戰犯、禍首揪出來了，又能怎麼樣？

自2018年以後的選戰，民進黨勢如破竹，一路攻城掠地，將以國民黨為首的在野陣營，打得丟盔棄甲、聞風喪膽，而哪一次沒有激烈的檢討聲浪？哪一次沒有揪出戰犯、禍首？但是，這又能怎麼樣？國民黨因循不改，主事者毫無對策，前方戰士再如何奮勇爭先、前仆後繼，終究都只落得個大敗虧輸的慘境。

不要怨怪民進黨如何不講武德，卯足鋪天蓋地的力道，在每一場選戰都以獅子搏兔，仍全力以赴的勇猛，予以應戰。這般狼性嗜血的政黨，磨牙吮血慣了，當然不可能要求他們乖順如綿羊，坐視既有的利益為他人所侵奪。問題在於，被攫奪的對象，在如此艱難的困境下，能否相應提出對治之道，有多大的「想贏」的雄心及策略。否則，一敗、再敗、三敗，敗的不只是一場一場的戰役，而將是整個的人心、士氣，都消磨殆盡，連抵抗的意志都消沉了下去。

在整個藍營士氣消沉的情況下，頗有眾望所歸之勢的新北、台中兩市，恐怕都未必能樂觀以待，更遑論其他縣市了。

民進黨其實是可敬、可畏的，可敬的是他們「想贏」的堅強意志，雷池劃限，不容他黨輕越一步；可畏的是他們無所不用其極的「贏」的方式。相較之下，藍營固然也是「想贏」，但「想贏」的未必真的是選戰，而是個人的私利與前途。此所以民進黨在面臨選戰時，可以不分派系，一字排開，全力迎敵；而藍營則是內外嘈嚷、虛應故事，甚至還拚命扯後腿，只要自己「不輸」，就於願已足。

民進黨正因「想贏」之心熾烈，故可以不擇手段，非贏不可；藍營雖亦「想贏」，但卻提不出任何「可贏」的策略，更未盡其全力以「贏」，坐等天上掉下來的好運。一勇猛精進，一觀望退縮，勝敗輸贏，其實早就可以一言而決。

其實以藍營的群眾基礎而言，是未必沒有「贏」的可能的，士氣雖已跌落到谷底，但人心的期盼猶在。問題是，國民黨如果真的有「想贏」的熾烈之心，現階段請以收拾民心士氣為先，前此諸多戰役，前方戰士都已盡力而為，理當多加以深切關懷及鼓勵，朱立倫的退閃神隱，明顯是個錯誤的決定，是必須加以批判的；其次，則是思考出「能贏」的策略，在2022年破釜沉舟，推出最堅強而理想的陣容。此仗如若再敗，國民黨就真的可以打包歸隱了。

然則，要如何才「能贏」？就看主事者的斟酌考量了。

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