中二選區補選，國民黨的顏寬恒不敵民進黨的林靜儀，罕見地在一屆立委中落敗兩次；而重返國民黨未久的台北市議員鍾小平，其所共同領銜的罷昶投票亦功虧一簣。從兩件事情的終局，可看到國民黨仍是弊病叢生，甚至是病入膏肓。

對一般民眾來說，最令人好奇的是國民黨主席朱立倫，在此次補選與罷免行動中幾乎消失了身影，取而代之的則是馬英九與代表「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康，他倆幾乎無役不與，積極參與。

一選一罷兩場敗仗後，國民黨由發言人凌濤代表在幕後「運籌帷幄」的朱立倫召開記者會時表示，「過去3個月又4天，『這些過去的框架和任務』，包含罷免案、公投案、補選案，朱立倫團隊全部承擔也承接了，到此為止，明天開始全黨努力一致2022大選」。

言下之意，罷免案、公投案、補選都與朱立倫中央無關，朱立倫只不過是「被動」承擔，因此失敗了就失敗了。然而，數月前基進黨前立委陳柏惟遭罷成功後，民眾看到的是朱立倫立刻開記者會「攬功」，兩相對照之下，好像成功必然在我，失敗就撇得一乾二淨？

再者，國民黨市黨部主委與部分議員，阿Q式地稱從罷昶結果中看到民進黨的得票與動員能力有削弱的跡象、且罷昶同意票大於不同意票，代表該黨「策略成功」，對年底大選更具信心。想請問國民黨的這些公職，選舉輸了就是輸了，哪有什麼策略成功可以自豪？在地議員與黨部並未全力配合罷昶也是事實，人人都在為自己算計，終究難敵總能公開團結的民進黨。

有這樣的在野黨，也難怪民進黨雖然關關難過，卻都能關關過；四項公投國民黨從一開始的氣勢如虹到全面潰堤，接續中二補選與罷昶的敗北，國民黨與民意脫節不說，其內部不堪的醬缸文化，只會繼續拖垮該黨，對民進黨而言或許是樂觀其成，但對台灣民主政治的運作，卻足可堪憂。

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