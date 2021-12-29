香港警方國安處今（29日）拘捕7人，其中6人為《立場新聞》高層或前高層人員（3男3女），《立場新聞》今下午也宣布立即停止運作、遣散所有員工。香港警務處國家安全處李桂華今下午召開記者會說明，指被捕人對機構的編採和公司策略擔任重要角色。香港保安局局長亦根據香港國安法第43條《實施細則》附表三發出凍結財產通知，凍結《立場新聞》約6100萬港元（約台幣2.16億）資產，是港警國安處歷來偵破案件中，款項最多的一次。

今被拘捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權，前董事吳靄儀、何韻詩、方敏生、周達智，現任署理總編輯林紹桐；另1人則為正在還柙的前《蘋果日報》副社長陳沛敏。7人涉違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。

李桂華指出，調查顯示，上述機構涉嫌由2020年7月至2021年12月，不斷刊登多篇帶有煽動性的文章，企圖引起憎恨或藐視港府；引起對香港司法的憎恨；引起香港居民間的不滿；煽惑他人使用暴力；或慫使他人不守法或不服從合法命令。他舉例指，《立場新聞》曾經惡意指控香港的「抗爭者」是「被失蹤」或者「被侵犯」；又形容法庭「隻手遮天」等等。此外，《立場新聞》亦與部分逃犯合謀，讓他們以部落客身份在平台發文，煽動他人分裂國家。

李桂華提到，留意到《立場新聞》大部分資金是以隱秘方式存入，盡量避免執法機構調查其來源。而該網媒聲稱「不收贊助」，廣告也不多，質疑為何資金充裕到足以在英國開設分公司？他強調，香港警方會循資金來源、公司營運真正目的、以及有無合謀他人危害國家安全，勾結外國勢力等方面做出調查。他更稱，今日被捕的7人將被通宵扣查，不排除有更多人被捕。