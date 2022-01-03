開發金(2883)旗下凱基證券今宣布凱基香港延聘戴耀權先生擔任國際財富管理主管，借重其豐富的國際金融經驗，整合包括香港、新加坡與印尼的財富管理業務，推動財富管理平台建置與客戶服務，結合和擴張台灣以外的亞太地區國際財富管理業務，為客戶提供最優質的經紀和財富管理產品和服務，實踐集團數位躍升、顧客導向與驅動成長策略。

面對財富管理業務的蓬勃發展與日趨激烈的競爭態勢，凱基證券力拚為台灣和亞太地區的客戶提供理財首選方案，成為客戶財富管理的貼身夥伴。凱基證券總經理方維昌表示，凱基證券布局亞太地區多年，在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼等地皆設有據點並擁有超過80位分析師團隊，凱基證券將致力發揮區域化平台優勢，竭力滿足客戶豐富且完整的財富管理商品及專業服務。

凱基證券香港行政總裁黃浩泉表示，香港位於亞洲金融中心樞紐，金融服務具有高度精緻化與客製化的特性，此次聘任借重戴耀權先生服務於國際金融機構包含光大新鴻基、里昂證券、摩根大通證券等超過30年的專業金融經驗，以實踐凱基證券戰略目標。凱基證券香港的財富管理業務未來將著重在擴大理專團隊、利用數位躍升將現有的經紀與財富管理業務整合至單一的財富管理平台，並透過跨區域的交叉合作，發行客製化的投資商品，提供客戶量身訂製的財務諮詢與解決方案。

凱基證去年累計前11月稅後獲利117.48億元，較前一年的75.43億元，成長56%。