香港網媒眾新聞成立滿5週年後，今晚宣布4日起停止營運，一段時間後將會關閉。眾新聞方面表示，香港傳媒生存環境惡化，已經無法再毫無擔憂地達成理念，必須先確保所有人平安。

這是繼立場新聞在去年12月29日宣布停止運作後，又一家港媒在港區國安法壓力下宣布將關閉。

眾新聞2日晚間在臉書上發文表明，「我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天」。

眾新聞表示，雖然沒有忘記創立的初心，但過去兩年社會遽變，傳媒生存環境惡化，令他們無法再毫無擔憂地達成其理念。

眾新聞表示：「身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情況嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」

這份貼文公告，眾新聞將於2022年1月4日起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。

眾新聞感謝訂戶和讀者的支持，並表示過去5年走過的路，是珍重的回憶。

眾新聞成立於2017年元旦，一開始是由香港10名傳媒工作者及新聞學者、新聞工作者創辦，包括資深新聞工作者李月華等人，其後成長為數十人的團隊。

根據臉書貼文，眾新聞創立之初，多名資深傳媒人士對香港新聞自由狀況深感憂慮，希望眾新聞可以傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務，「希望我們的一小步，可以鼓勵業界行一小步，各人的一小步可以形成保護新聞自由的一大步。」（編輯：張淑伶）1110102