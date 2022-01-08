受到本土疫情延燒的影響，新竹縣長楊文科8日宣布，縣內的醫療機構、長照機構，全面禁止探病，陪病者僅限1人，須有PCR陰性證明，以免感染重症機率高的患者、住民，護理人員、照服員及看護禁止跨機構支援，楊文科也提醒，醫療院所、長照機構務必落實防疫措施，確實掌握工作人員及服務對象的健康。

新竹縣衛生局表示，自9日起，新竹縣轄內所有醫院護理之家、長照機構，全面禁止探病，加護病房須訂定探病時間，若有特殊狀況須當面探視者，則安排於非照顧區且獨立、通風的空間探視。

受到桃園市本土病例增加、境外移入確診者激增的影響，新竹縣要求各醫療機構落實防疫，以保護免疫力較低的高齡長者、慢性病患。衛生局也提醒，若有感染風險，或有發燒、呼吸道症狀的工作人員，暫勿上班，外包人員則必須檢測完PCR且為陰性，才能進入醫院服務。

衛生局說明，因應桃園市本土疫情升溫，近期境外移入案例也激增，新竹縣要求各醫療機構等高風險場所落實防疫作為，不論是工作人員或入住院病患等，都要確實監控健康狀況，降低感染風險，也請各醫療機構加強落實感染管制措施，以保護免疫力較低的高齡長者和慢性病患等民眾。

衛生局指出，如具感染風險或有發燒及呼吸道症狀的工作人員請暫勿上班，外包人員也必須檢測完PCR陰性，才可入院服務。工作人員須自主健康監測及回報活動史、旅遊史、群聚史、職業史及同住家人是否為高風險管理對象。

楊文科表示，「防疫視同作戰」，期望縣民遵守各項防疫規定，以免發生群聚感染，造成更大風險。