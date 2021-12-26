鹿希派吸大麻10萬元交保！ 離開北檢雙手合十不發一語

吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）今（26日）凌晨在信義區夜店被員警聞到濃厚大麻味，上前盤查發現他持有大麻捲菸，鹿希派隨即被帶回警局調查，吳睿軒否認吸毒，辯稱該支菸是朋友請的，但仍遭移送法辦，北檢檢察官訊後諭令10萬交保，鹿希派涉毒震驚各界，更是惹怒爸爸吳宗憲，他痛心說：「懇請法官，從重量刑」，而鹿希派原本將在下周三（29日）舉辦發片記者會，如今恐怕因染毒醜聞，記者會也恐取消。

鹿希派醞釀3年、準備要推出新專輯《P》，身為音樂才子的他，一手包辦歌曲創作，鹿希派自認對作品要求很高，希望自己創作的音樂能被外界認同，而鹿希派趕在年底前發片，應是想拚明年的金曲獎，如今卻爆發涉毒醜聞，不僅自毀前程，連帶鹿希派原定在下周三（29日）舉辦的新專輯記者會，恐怕將無法如期舉行。

23歲的鹿希派從小就讀音樂班，受過扎實的音樂培育，吳宗憲對兒子的音樂才華十分驕傲，未料，鹿希派在2018年嗆聲要炸台北市政府，如今又因持有、吸食2級毒品被捕，讓吳宗憲相當痛心，他稍早在網上曬出黑白自拍照，並自責寫下：「子不教 父之過，生養教陪這個是我們為人父母所應該要負的責任...是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。最不能原諒的過錯就是：愚蠢。愧為人父！也難辭其咎！」

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