吳宗憲兒子、藝名鹿希派（吳睿軒）傳出昨晚（25日）在信義區知名夜店歡度聖誕節，外出被員警發現有濃厚大麻味，化驗手上菸品後，竟當場驗出大麻毒品反應後遭帶回調查，吳睿軒否認吸毒，辯稱該支菸是朋友請的，但仍遭移送法辦，面對鹿希派沾毒，吳宗憲痛心說：「子不教父之過，懇請法官，從重量刑。」

吳宗憲回應：「子不教 父之過，生養教陪 這個是我們為人父母所應該要負的責任...是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」問他有沒有很生氣或斥責兒子？吳宗憲說：「他應該自己可以負責，就讓他自己去吧...男子漢大丈夫，帥一點。」至於會不會關心兒子的後續處理問題，他表示沒什麼好擔心的，「他要當社會上的人渣，只要一瞬間，他想要當社會上有用的人，那可能就要一輩子了！」吳宗憲也表示比媒體早一點點的時間知道。吳宗憲稍早也PO出黑白自拍照，並寫下：「最不能原諒的過錯就是：愚蠢 愧為人父！也難辭其咎！」

鹿希派即將推出全新專輯「P」，身為音樂才子的他，一手包辦歌曲創作，爸爸吳宗憲在22日才在臉書發文喊話：「加油了小子！但是...鹿希派，我以一個音樂人的角度來講；我欣賞你的新音樂，不要再捅婁子了！好好的做你的音樂就好了...有一點小小才華的人，更需要有大大的謙遜！88（爸爸）愛你～～～」如今鹿希派卻爆出涉毒醜聞，下周三（29日）的發片記者會恐怕也辦不成。

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