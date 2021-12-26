鹿希派（吳睿軒）昨（25）日因持有、吸食2級毒品大麻，在台北市信義區遭警方逮捕，吳宗憲也痛心回應「懇請法官，從重量刑。」而2年前吳宗憲曾轟謝和弦主張大麻合法化一事，而今謝和弦發聲力挺鹿希派。
鹿希派（吳睿軒）在聖誕節時前往信義區松壽路夜店消費，今日凌晨離去時剛好遇見員警巡邏，因香菸傳出濃厚的大麻味道，隨後也測出二級毒品陽性反應，遭到警方逮捕，謝和弦知道消息也PO力挺寫下「看到名人抽大麻新聞你是否已經感到無聊，世界還有多少重要的事情不報浪費我時間，抽大麻合法早就是世界趨勢普世價值好嗎？」，而他似乎也不在意當時呼麻遭到逮捕，仍堅持主張大麻合法化。
對此，吳宗憲當時則回摃「那叫他（謝和弦）去立法吧」，雖然美國有些地方合法，但在台吸大麻就是不合法，「那個不好玩啦！要不然等合法了，大家再來說囉！」
而對照兒鹿希派沾麻，吳宗憲回應，「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任，是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」
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