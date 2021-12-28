歲末年初，進入2022年一切將有個新的開始，希望在眼前，未來會更好。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、雞、狗、兔的人在新的一年有發大財，升職位，結良緣的好運氣，一路旺到年尾。

▍1.生肖龍

屬龍的人2022年學業、事業方面的運氣比較好，可掌握一些新技能，給自己鍍金，讓自己身價提高。在工作中有出色的表現，能夠得到長官賞識，對升職、加薪提高很有利。工作效率高，品質好，成為團隊裡的模範人物。

▍2.生肖雞

屬雞的人在事業方面的能力很強，具有做大事的潛力，也有賺錢的野心，在2022年有貴人助力事業高升，財運越來越好，賺錢門路變多，前途發展一片光明，職場順利，薪水提升，創業者生意興隆，單身者桃花大開，有良緣降臨身邊。

▍3.生肖狗

2022年屬狗的人偏財運強，賺錢多多，財運有驚喜，樂得合不攏嘴，即使忙碌也很快樂。屬狗人的人緣本來就很好，在2022年更有貴人來相助，財庫豐盈，出手闊綽，人脈更加順暢了，在朋友眼中他們有錢又有面子。

▍4.生肖兔

屬兔的人脾氣好，心地善良，對人總是笑呵呵的，在2022年能得到福報，有機緣得到富貴，迎來加薪、發獎金的機會。而且對金錢的敏銳度提高，能發現隱藏在身邊的賺錢良機，大獲豐收，數錢數到手軟。

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