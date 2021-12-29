話若是說錯，就容易傷害到人，因此有些人在溝通時，都會經過思考再說出口，不過有些人個性較直接，想到什麼就說什麼。《搜狐網》近日分享3個有話直說、不拐彎抹角的生肖，與人相處時，常讓別人陷入尷尬或難堪的狀況。

1.生肖羊

屬羊的人智商雖不低，但情商方面較弱，他們個性較急躁，經常想到什麼就脫口而出，不顧其他人的感受，有時說出來的話，會讓別人陷入難堪的地步，他們不論看到什麼還是聽到什麼，都是憑第一感覺做決定，不懂得說話的藝術，無論在什麼場合，基本上都是以自己想法為先，很難照顧到其他人的情緒，也不懂看別人的臉色行事。

2.生肖馬

屬馬的人智商也算高，不過在說話方面，他們就較直來直往，雖然大部分的屬馬者在說話前，還是會先思考一下，但他們個性有些急功近利，喜歡當第一的感覺，生怕別人先說出來，因此總是習慣想到什麼就說出來，雖然有時的確獲得關注，但一不小心也可能傷害到別人，讓聽者陷入尷尬的狀況裡。

3.生肖雞

屬雞的人無論智商還是情商都偏高，但個性卻顯得有些叛逆，他們經常喜歡做出逆向行為，雖然明知道哪些話不可以說，但他們總是會莫名其妙的說出來，也不確定是為了彰顯自己的聰明，還是故意想給對方難堪，不過他們經常也搞不清楚自己在想什麼，自己說出來的話，下一秒可能就後悔了，但卻還是經常做出類似的事。