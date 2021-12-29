教育部長潘文忠今天在部務會報中表示，原預計在2023年增加公共化幼兒園3000班，在中央和地方努力下，預計提前1年在明年就達成目標；此外，明年夏天中小學班班有冷氣、明年9月起「班班有網路，生生用平板」。

潘文忠在教育部部務會報中展望明年的重點工作，其中在公共化教保服務方面，原本規畫2017年到2023年要增加3000班，但在中央和地方共同努力下，到現在已增加2155班，預計明年就可達成3000班，提前1年達標。

目前小朋友讀公立幼兒園每月繳費不超過1500元、非營利幼兒園每月繳費不超過2500元、準公共幼兒園每月繳費不超過3500元。潘文忠說，明年8月起將再降500元，讀公幼每月費用不超過1000元、非營利幼兒園不超過2000元、準公共幼兒園不超過3000元。

如果小朋友是自己帶或讀私幼，則可領育兒津貼，目前每月領3500元。潘文忠說，明年8月起，育兒津貼將提高到5000元。

潘文忠表示，因為推公共化幼兒園及育兒津貼，學前教育的預算從過去每年的100億元，到明年增加為502億元，以達成「0到6歲國家一起養」的目標。

潘文忠進一步指出，明年夏天起，中小學會達成「班班有冷氣，校校會發電」的目標。在行政院大力支持下，共投入323億進行全國中小學的電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統（EMS）及太陽能光電。在冷氣部分，總共將裝設3413校、18萬3707臺，讓不分城鄉的學校明年夏天前班班有冷氣。

潘文忠進一步指出，未來4年將由中央全額補助 200億，除了提升學校網路環境、再配發61萬台行動載具，搭配各縣市現有載具數約20.7萬台，配發總量可達82萬台，明年9月起「班班有網路，生生用平板」。