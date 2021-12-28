星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、獅子座、天蠍座的人看似很角色，一般人不敢輕易招惹他，其實他們內心溫柔，對朋友很講義氣，心地善良，是值得深交的朋友。

▍1.白羊座

白羊座性格比較急躁，遇到反感的事情很容易被激怒，很多跟他不熟的人以為他們不好惹，是很難搞的人，其實他們心思很單純，脾氣來得快、去得也快，從表情就能看穿他的想法和心情，他們不會也不擅長偽裝自己，愛恨分明，相處起來直來直往，有時嘴巴比較毒，不過刀子口豆腐心，內心很善良，對朋友很好，別被他們的外表欺騙了。

▍2.獅子座

獅子座很有自信，喜歡受到矚目，在團體中喜歡擔任領導角色，性格比較強勢，而且非常不服輸，有些人會覺得他們看起來很兇，當他們擺臉色時往往能震懾他人，使人退避三舍，其實獅子座私底下對朋友很友善，在熟人面前溫和又可愛，只要被他認定是朋友，他就會非常講義氣，看到朋友遇到困難總會立刻出手幫忙，是大家眼中的大好人。

▍3.天蠍座

天蠍座習慣與人保持距離，看起來很冷淡，遇到在意的事情會顯得有些咄咄逼人，他們很精明，不容易被騙，又擅長隱藏自己的真實想法，防禦心很強，一般人會覺得他是一個不好惹的狠角色，其實天蠍座的內心很溫柔，面對信任的人，他們願意付出很多，對待朋友非常真心，在愛情中很專情，不會輕易變心，無論在家人、朋友或伴侶眼中，都是一個值得依靠的人。