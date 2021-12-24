星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，天蠍座、摩羯座、金牛座的戀人話很少，幾乎不說甜言蜜語，不過他們的愛放得很深、很重，從他們的實際行動就能看到滿滿的愛意。

▍1.天蠍座

天蠍座有明顯的反差，有時候把喜怒哀樂都寫在臉上，你可以從他的眼裡看到愛意，也能從他的行為裡看到愛意，就是從他的嘴裡頭聽不到愛意，就算說了也都是些嘴硬的話。他們真的很希望有人能懂自己、愛自己，但是自尊心太強，又容易失去安全感，他們擔心把愛表現太明顯，會讓對方不知珍惜，面對越愛的人，這一面就展現得越明顯，不說甜言蜜語就算了，甚至於有時候會用陰陽怪氣的方式來試探對方，看看對方對自己的容忍度到底有多高，自己在對方心裡的地位到底有多重要，如果答案是滿意的，才會鬆口說些好聽的話。如果對方也是個悶葫蘆，天蠍座會又急又氣，一聲不吭的生悶氣。

如果只看表面，錯過了天蠍座冷言冷語下那顆炙熱的心，其實有點可惜。天蠍座喜歡一個人，是非常認真的，佔有慾非常強，簡單來說就是「我喜歡的人，就應該由我來守護，絕不會允許別人來詆毀或傷害他，也捨不得讓他受一點委屈。」這樣的濃烈的愛，能給另一半滿滿的安全感。

▍2.摩羯座

摩羯座一直都習慣悶著頭行動，喜歡一個人心裡會糾結、會敏感、會矛盾，但卻不會表現出來。他們不擅長甜言蜜語，眼神表情也看不出愛意，不過卻會用實際行動來展現自己的真心。和摩羯座相處時難免感到沈悶，就連他們自己也覺得自己很難聊，因為如何的不善表達和靦腆很有可能讓另一半誤會，非常的吃力不討好。

有些人覺得摩羯座像一堵密不透風的牆，讓人抓狂，其實這堵牆非常可靠，也非常溫暖，雖然不愛表達，也不給你什麼感情上的回饋，但是他總是默默地做著一切，為人遮風擋雨。跟這樣的摩羯座在一起，真的會安心很多。

▍3.金牛座

金牛座的愛有點像老父親式的愛，相處越久越話越少，但感情卻越埋越深。有時候你問金牛愛不愛自己、有多愛，金牛可能會打岔、說反話，甚至表現出不耐煩的樣子。尤其是跟金牛座吵架，你想好好跟他們溝通，他卻半天說不出來一句話。金牛明知道這樣對方心裡會不舒服，還是像牛一樣倔強。

如果你執意要從金牛座的嘴裡找愛你的證據，那應該會有點痛苦，不如看看他們都做了些什麼，不善言談的他們貌似對什麼事情都不在乎，其實也會默默地把所有事情都做好。跟金牛座在一起，你不需要拿得動太重的東西，因為那個寡言少語的金牛會自然而然地接過你所有的東西，扛在自己的肩頭。這樣的金牛，或許話很少，但愛卻很真。

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