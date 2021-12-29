經營人際關係有許多要注意的地方，一個不小心就可能惹人不快，讓朋友逐漸遠離。星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、處女座、天蠍座最不擅長經營友誼，常常讓身邊的人敬而遠之，陷入孤獨的處境。

▍1.水瓶座

水瓶座頭腦很聰明，看待事情的觀點往往非常特別，他們邏輯思考力強，擅長規劃和決策，總能兼顧事情的細節和前景，不過有時候他們會過於自負，自視甚高，讓人感到明顯的距離感，外加他們常常覺得自己的想法才是對的，不把別人的看法放在眼裡，如果和他們討論事情，常會遭到駁斥或無視，因此許多人會覺得他們很難相處。

▍2.處女座

處女座很細心，對自己要求很高，只要交辦給他的事情都不需擔心，他會鞭策自己做到最好，不過他除了要求自己以外，對旁人也要求很高，希望大家也能跟自己一樣用高標準檢視自己，他們處理事情比較龜毛，而且十分挑剔，和他共事往往會被批評的一文不值，無論哪裡都讓他看不順眼，這樣的個性自然比較難交到朋友。

▍3.天蠍座

天蠍座面對不熟的人看起來很冷淡，不過一旦被他認定為朋友，又會覺得很窒息，因為他們佔有慾很強，面對在意的人，他們會希望對方眼裡只有自己的存在，會觀察你是不是跟他一樣在乎這份友誼，如果他認為只有自己一頭熱在經營這段關係，他們會很失望，同時還會非常憤怒，甚至會直接質問朋友，所以很容易把身邊的朋友嚇跑。