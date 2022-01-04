星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、水瓶座、雙魚座的男人偏愛年齡比自己大的女人，他們很容易被成熟、穩重、獨立的女性吸引，最可能和「姐姐」型的女性交往。

▍1.處女座

處女男對自己要求很高，對自己的實力很有自信，不過遇到比自己強大的人，也不吝於表達自己的仰慕，他們在職場上會追隨強者，在愛情中也比較傾向追求姐姐型的戀人，比起可愛的女孩，他們更喜歡性格獨立，事業表現亮眼的成熟女性，對他們來說，這樣的女人不但充滿魅力，還能激發自己的上進心，在遇到挫折或困難時，對方也能成為讓自己依靠。

▍2.水瓶座

水瓶男談戀愛時不會想要整天黏在另一半身邊，就算很喜歡對方，還是會想要保有自己的時間和空間，如果和比較幼稚的女生交往，對方容易因為這種相處模式而失去安全感，所以水瓶男比較喜歡和成熟、獨立的姐姐交往，不但能理解他的想法，還能彼此尊重，另外水瓶男比起外表，更容易被有趣的靈魂吸引，閱歷豐富的女性更容易吸引他的注意，所以往往會喜歡上比自己年長的女性。

▍3.雙魚座

雙魚男很憧憬愛情，不過他們在談戀愛時又很脆弱，如果有一個比自己成熟穩重的對象可以依賴，會給他們很大的安全感，雙魚男談戀愛時很盲目，只要心動了，其他問題都是小事，當然也完全不會把年齡差距放在眼裡，雖然和小鳥依人的女生談戀愛也很浪漫，不過雙魚男在被照顧時更能感到幸福，因此常會和年長的女性交往。