擁有新竹縣最長海岸線新豐鄉，早期因為垃圾掩理場西側海岸遭非法棄置廢棄物長達20餘年，被稱為「最毒海岸線」，不僅造成生態浩劫，海風吹起便聞到垃圾惡臭的沿海住家，苦不堪言。新竹縣環保局107年底毅然決然開始開挖清運非法廢棄物，長期裸露在外的太空包，在109年終於完成清除，由工務局接手重建海岸防護工程。到此，新豐海岸線終於擺脫「最毒海岸」的臭名，即將發展成11.8公里綠色海岸線-全方面的遊憩觀光景點。

擺脫「最毒海岸線」惡名！新豐紅樹林龍貓隧道回來了

「紅樹林的生態物種相當多」，住在新豐鄉超過61年的許萬村老師，是新豐鄉公所訓練的第一批導覽志工，他帶著我們走訪新豐紅樹林，這裡是北台灣唯一的海茄苳、水筆仔混生區域，可以近距離地觀察彈塗魚、招潮蟹等潮間生態，早期就是旅遊熱門景點，人滿為患，許老師感嘆當時遊客保育觀念沒有很好，不是釣相守蟹、厚蟹，就是亂丟垃圾，「後來有一陣子就荒廢了，遊客很多敗興而返。」許老師這麼說。

綿延11.8公里長的海岸線，新竹縣政府決定大刀闊斧整治，從點到線啟動「綠色海岸風景遊憩計畫」，從新豐鄉坡頭漁港開始，將廢棄的鳳坑漁港重新整建，紅樹林步道接到觀海大道，再串連周邊的景點如當地的信仰中心池和宮、姜家古厝等，一路延伸到竹北新月沙灣，將一掃往日最毒海岸線的惡名。

＃新豐紅樹林

「新豐紅樹林生態保育園區」是國家級的濕地，濕地範圍內孕育出豐富的自然生態，光招潮蟹種類就超過40種，還有彈塗魚、水鳥等相伴共生的各種生物，是最佳的生態教室，其中被稱為「綠色龍貓隧道」更是吸引無數遊客打卡拍美照，但2019年封閉全區整修，遇上疫情、木材構建爭議工程延宕2年，所以望高觀景平台還沒有完全開放。

＃新豐石滬

新豐石滬已有百年歷史，早在坡頭漁港建造之前，新豐鄉漁民建造用以捕魚地景，隨著漁港建成、北岸淤沙因突堤效應日漸嚴重，石堤高度原本80至100公分，目前僅剩60至80公分，原有生態也大幅死亡，新豐石滬目前處於荒廢狀態，新竹縣預計參考桃園新屋百年石滬的修復方式，若是順利修復，將結合新豐坡頭漁港和紅樹林，發展生態教育及親水休閒空間。

#鳳坑村朴樹巨木群

位於紅毛港南岸的鳳坑村有106棵百年巨木朴樹林區，是全臺灣朴樹林數群最多的地區，擁有稀有國寶級植物的姜厝小聚落，未來將規劃為「百年朴仔樹聚落區」，兼具景觀與歷史價值，將結合導覽解說，為遊客帶來新的體驗。

＃新月沙灘

鳳山溪北岸的新月沙灘是新竹縣重要的濱海休憩園區，但由於當時距離新豐最毒海岸線僅500公尺，也讓民眾對新月沙灣抱有疑慮，對此，新竹縣檢測新月沙灣的水質和空氣，證實沒有重金屬、戴奧辛問題，也讓附近居民及遊客鬆了一口氣。

近年新月沙灣舉辦音樂祭廣為人知，加上衝浪、風帆等水上活動興起，吸引無數遊客，來這邊不僅能戲水，附近含有「農業休閒專區」，體驗新竹縣最出名的烏魚子，整套行程玩透透。

新豐海岸脫胎換骨！綠色海岸線浮觀光效益

過去新豐海岸線因為被偷倒有毒事業廢棄物被冠上「最毒海岸線」，現在已經改頭換面，目前為止水質監測結果都符合標準，並加強海岸巡查，不再重蹈覆轍亂丟垃圾的狀況，新竹縣長楊文科表示「翻轉新竹縣的海岸線，就能再次帶動經濟、觀光等產業發展」。

新竹縣政府預估，新豐紅樹林區近五年觀光穩定成長，結合石滬、新月沙灣等景點串連，可創造觀光產值約147萬，以濱海活動、登高眺望觀景、紅樹林生態保育等歷史、生態巡禮，打造親子同遊的遊樂路線！