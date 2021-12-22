新竹縣是全台人口成長幅度最大的行政區，垃圾量也隨之提升，根據新竹縣環保局統計，現在一天的新竹縣垃圾量大約270噸左右，但支援垃圾焚燒的新竹市及苗栗縣，遇上焚化爐老舊歲修的問題，能夠幫忙處理的量下降，讓新竹縣無法焚燒的垃圾只能暫置在新豐掩埋場，掩埋場的量也逼近飽和，「但這兩年新竹的進步不會停滯，垃圾量只會增加」，新竹縣環保局長朱振群相當擔心未來垃圾處理問題。

2015年中南部爆發垃圾大戰！新竹縣垃圾「無處燒」

1991年因為沒有合格的掩埋場，全國各鄉鎮需要自行處理家戶垃圾，導致海岸、河床等人煙稀少的地區，變相成為不肖人士偷偷棄置的垃圾場，當時新竹縣新豐鄉廢棄物堆置問題嚴重，不僅成為當地居民的痛，更被稱為「最毒海岸線」。

2015年中南部因無法有效處理事業廢棄物，爆發了垃圾大戰，導致新竹市焚化爐半數都拿來燒事業廢棄物，壓縮新竹縣委外焚燒的垃圾量，新竹縣面臨垃圾運不出去的窘境，只能堆置在新豐掩埋場。

焚化爐真解方？

新竹縣長楊文科上任後便喊出「興建焚化爐」，採BOO投資方式處理自家垃圾，但又引來環團質疑，焚化爐預定地緊鄰農地及烏魚子養殖地，焚燒垃圾是否會產生戴奧辛危及附近居民？

楊文科對此表示，新式焚化爐採「高效能熱處理技術」，可以處理更高熱值的廢氣物，燒得更乾淨，產出的飛灰及底渣量更少，且排放出來的廢氣比現行規定的標準低很多，也會設置自動連續監測裝置，讓縣民隨時能在網站上看到排氣狀況。

代燒垃圾量下降！新竹縣掩埋場恐吃不消

近年新竹市焚化爐因設備老舊的關係，代燒垃圾從每天120噸降為100噸，環保局長朱振群表示，這幾十噸的差異會先暫置在掩埋場，等112年底新竹縣焚化爐完成會就會加入營運，「在這之前我們整頓了掩埋場，整出一部分的空間因應這兩年垃圾暫置的需求。」但截至目前已累積了8、9萬噸，掩埋場容量緊繃，朱振群坦言「我很擔心，在新竹縣焚化爐啟用之前，暫置量有可能會超過⋯⋯」

再過2年，新竹縣焚化爐將會正式啟用加入去化工程，每天可處理500噸的垃圾量，扣除新竹市、苗栗縣代燒的220噸垃圾，其餘會由新竹縣焚化爐去化，除了處理家戶垃圾外，最近「事業廢棄物」沒有地方去的問題，焚化爐啟用後也能一併得到解決，「這樣子新豐附近的居民，就不會再受到垃圾造成環境不良的影響，等暫置垃圾都清完後，掩埋場附近就可以復育使用，交旅處也著手規劃，配合11.8公里的海岸線，成為縣民休閒娛樂的好去處」新竹縣長楊文科說。

「轉廢為能」帶動地方發展

新竹縣焚化爐更能「轉廢為能」在處理垃圾過程可達25%的發電效益，政府計畫將這些能源轉賣給台電，並將收入回饋給在地鄉親，楊文科承諾，新竹縣產生垃圾每一噸會回饋100元，這些錢都會回饋給竹北、新豐共7個村里的居民，加上廠商老闆也是在地人，也建立回饋機制，一年會提撥200萬作為急難救助，新竹縣環保局也研擬使用辦法、成立管理委員會，讓里長、村長、居民都更安心。

「新竹縣未來持續發展、人口持續增加，還是能消化垃圾量」楊文科信心滿滿的表示。