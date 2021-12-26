中二選區立委補選及無黨立委林昶佐罷免案將在1月9日舉行。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日表示，明年度總預算案得在2022年1月28日前三讀，勢必要開臨時會處理，而臨時會時程可能會等1月9日後才召開。

關於臨時會時程，劉世芳說並無確定，但因為1月9日的選舉，所以看來是等選完再開比較好，否則會亂掉。再者到了2月1日就是新會期，從1月9日到28日，中間約3個禮拜，會再斟酌時間。

劉世芳指出，臨時會開會跟一般會期不太一樣，得先指定要討論的議案內容，而根據上次黨團協商結論，明年總預算要在1月28日前完成三讀，4黨都有簽名，另還有2400億的《海空戰力提升特別預算案》以及其他法案，目前都還沒朝野協商。

劉世芳表示，國民黨在11月23日拒絕協商後，各項議案從嚴審變拒審，拒審變杯葛，再到公投，這當中有近4周的空窗期都沒有協商，臨時會要處理的案子恐怕不少。