現階段大陸銀行卡諮詢情況。（金門縣府觀光處提供）

金廈「小三通」自去年2月10日因疫情暫停客船往來，金門鄉親面臨台胞證過期，在對岸的銀行帳戶遭到凍結難題。縣府啟動諮詢窗口累積565件個案，在兩岸密集協調溝通下，其中70件已成功解凍，其餘也持續進行解決。

縣府統計，自「大陸銀行卡諮詢窗口」設立以來，共受理565件諮詢個案，其中建設銀行占45％、工商銀行21％、廈門銀行15％、中國銀行12％、其他銀行則約占7％。

縣府觀光處說明，現階段廈門各銀行回應的相應作法如下： 1. 工商銀行：請縣府蒐整用戶新、舊台胞證照片與銀行卡號等資訊，由銀行端辦理3個月展延作業。 2. 農業銀行：同意縣府協調事項，用戶可直接撥打＋86-592-95599客服專線，可申請展延90天。 3. 建設銀行：同意縣府協調事項，用戶可直接撥打＋86-592-95533客服專線，向客服人員表明欲申請一年白名單，並將由開戶行專員與客戶連絡，核對資料與帳戶狀況。 4. 中國銀行：請縣府蒐整用戶新換發台胞證與銀行卡號等資料，由銀行端就客戶資料與帳戶進行核實，並與用戶聯絡及辦理開通作業。 5. 交通銀行：同意縣府協調事項，用戶台胞證逾期180天內，可直接撥打＋86-592-95559客服專線，每次展延申請90天，最多可展延兩次。 6. 招商銀行：同意縣府協調事項，用戶可直接撥打＋86-592-95555客服專線，最多申請展延90天。 7. 廈門銀行：同意縣府協調事項，手機直接撥打免付費電話0080-1863155，更新個人資料。

丁健剛處長強調，諮詢服務是以金門鄉親為主，且是受理在廈門地區開戶的用戶，鑒於大陸對金融帳戶管控措施十分嚴謹，須視個別帳戶使用情形與各支行審核程度，各銀行將評估帳戶風險程度，給予相應的處置，以及不同的延展期限，且因協調時間與銀行端行政程序較長，有時也因國際電話連絡不易，致個案處理完成時間至少需花費1個月左右，也請鄉親體諒與耐心等候。

觀光處表示，在縣府積極協調與努力下，廈門方各銀行於疫情過渡期間，均能同意縣府協調項目，推出因應暫時性作法，但面對疫情不確定性，縣府也請廈門市各銀行持續向總行反映，並制定通案性且更為簡便的處理方式，以利用戶正常使用。

縣府持續服務金門鄉親，可撥打縣府觀光處服務專線082-372267，同時現場服務窗口將於明(111)年1月3日起，移回觀光處(金城車站三樓)持續受理，請鄉親善加利用。