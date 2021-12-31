2022年元旦新制涵蓋層面廣泛，除了民生、食安政策受關注外，行政院也公布許多減稅優惠、補助請領等規定，《中時新聞網》擴大整理新制懶人包，攸關每個人荷包厚度，公民權益不可不知。

【補助】

1.補助教育實習生

學生每人每月獎助金5000元，最高六個月可領3萬元。

2.補助淘汰老舊機車

民眾完成老舊機車（2007年6月底前出廠的一到四期燃油機車）車籍報廢，每輛補助2000元，補助期間為兩年，至2023年底止。

3.機車駕訓補助名額倍增

持續推動機車駕訓補助，每人補助1300元，明年加碼擴大倍增補助至2萬名。

機車駕訓補助，明年加碼擴大倍增補助至2萬名。（資料照／呂筱蟬攝）

4.疫情衝擊雇主定額補貼

若110年9、10月營收若較109年同期衰退2成，雇主111年1月可申請補貼，補貼金額以員工人數來計算，全職員工數每人新台幣1000元，部分工時員工每人則為560元。

5.調高低收入戶最低生活費

調整後最高為台北市1萬8682元，最低為福建省1萬2792元。

【減稅】

1.遺贈稅免稅額調升

贈與稅免稅額將提高至新台幣244萬元；遺產稅免稅額將提高至1333萬元。

2.延長當沖證交稅減半優惠

現行當沖交易的證交稅稅率千分之1.5，延長至113年12月31日。

3.延長電動汽機車貨物稅、牌照稅優惠

現行電動汽機車減徵貨物稅、免徵牌照稅優惠，延長至114年12月31日。

立法院三讀通過《使用牌照稅法》，再延長電動車免徵牌照稅4年，期限延長至2025年12月31日。此為示意圖。（本報資料照片）

4.調降滯納金加徵率及方式

改為「每逾3日」按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%。

5.基本生活費提高1萬（111年5月申報所得稅用）

110年度基本生活費由109年度之18.2萬元提高至19.2萬元，明年5月申報綜合所得稅時適用。

6.軍公教繳付退撫基金免稅（111年5月申報所得稅用）

不計入薪資收入課稅，改為「提繳時免稅、領取時繳稅」，預估約67萬人受惠。

【民生】

1.基本薪資調漲

基本工資從2萬4000元調漲至2萬5250元，時薪由160元調漲至168元，勞工保險投保薪資分級表及勞工退休金月提繳分級表也將調整。

2.值日夜班給付超時加班費

勞工從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費。

勞工值班工作，超過正常工作時間要付加班費。（資料照／陳俊吉攝）

3.勞保請領年齡提高

勞保老年年金請領年齡從62歲提高1歲，須年滿63歲才可請領。

4.勞保職災保費調整

行業別災害平均費率由現行0.14%調降為0.13%，上、下班災害費率則維持0.07%，合計修正後職業災害保險費率平均為0.2%。

5.4類人24場所工作者須完整接種2劑疫苗

指揮中心公布包括醫護、警消人員、教職員工等第1、2、3、7類人，以及24類場域工作者應完整接種兩劑疫苗且滿14天才可上工。經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性，始得提供服務。

6.調整軍公教人員調薪4%

軍公教調薪本俸、專業加給、主管職務加給三項均調足4%，調薪對象包含：軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。此外中央與地方以業務費進用的20萬臨時人員也一併調薪4%。

國防部教召優先選擇8年內退伍者，但編管延長至12年。（報系資料照）

7.國軍教召制度調整

國防部調整教召制度，從原本的2年1次、1訓5到7天，改為1年1訓、1次14天，且優先選擇8年內退伍者，第一周著重「射擊訓練」，第二周則以「戰鬥教練」為重點，另規劃三項「優待條例」。

8.大量小額發票不予給獎

財政部修正統一發票給獎辦法，增訂大量小額消費洗發票「符合4大要件」將不給發票獎金，已領取者也會遭到追回獎金。4大要件為：一、無正當理由；二、取得當期大量統一發票；三、統一發票金額微小；四、當期中獎達到一定的張數。

9.自動販賣機逐筆開發票

食品、飲料及停車費自動販賣機，必須逐筆開立發票。

10.國道散落物取消30分鐘內免費、調整收費

高公局修訂「國道散落物處理收費要點」，元旦起取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定，每個車道每半小時收3000元，不到半小時也以半小時計，若掉落物占了2個車道就乘以2，以此類推。

11.調整6645款藥品價格

健保署元旦起調整6645款藥品價格，以治療三高的心臟血管用藥降8%最多，其中6,564款為調降，整體降幅4.1％，估年省74億元，將用於新藥給付。

2022元旦新制9大重點。(製圖／陳友齡)

【食安】

1.洗選蛋須噴印溯源

元旦起供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售之洗選鮮蛋，需要在「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」登錄，並於蛋殼上噴印洗選廠及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號。

2.巧克力品名標示新規

食藥署規定元旦起，含餡巧克力產品其巧克力含量至少25%，品名前加標示「含餡」或「加工」等字詞；若添加植物油超過總重量5%的產品，不得用「巧克力」為品名。