新竹市長林智堅昨表示，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。據悉，黨政高層之前為了排除大新竹合併爭議，延攬前新竹縣長鄭永金之子、行政院政務顧問鄭朝方入總統府擔任參議協助處理，如今是否會有所生變，尚須觀察。

網路媒體《鏡週刊》今（28日）報導，大新竹合併升格議題引發不小爭議，黨政高層為了排除反彈聲浪，延攬原有意參選下屆新竹縣長的鄭朝方出任總統府參議協助處理，這項人事案本待台中中二選區補選結束後可望生效，但因林智堅已宣布棄選，可能發生連動。

鄭朝方為前新竹縣長鄭永金之子，家族長期深耕竹縣，地方實力雄厚，鄭2018雖然參選新竹縣長失利，但仍被外界視為2022代表民進黨參選新竹縣長的強力人選之一。

在林智堅10月啟動新竹縣市合併議題後，鄭朝方10月1日在臉書發文稱「算算計計，已經太多，不差我了！」引發政治聯想，鄭朝方則表示，若有更多人像他一樣來新竹縣深蹲、耕耘，他非常歡迎；當府方在四大公投後隔天拋出大新竹合併議題，鄭朝方19日強調，由上而下新竹縣市合併，民意會反饋。