【LIVE直播】大新竹升格怎麼併？立委鄭正鈐邀林智堅公開辯論

新竹市長林智堅日前宣布不選「大新竹」市長，盼促使朝野加速修法讓新竹縣市合併升格，國民黨立委鄭正鈐今召開記者會，邀請林智堅公開辯論，為了讓民眾瞭解雙方各自提出的版本，並呼籲林智堅不要迴避，共同針對問題理性討論。

林智堅宣布棄選2022大新竹合併後的市長，鄭正鈐表示，民進黨全黨同力營造林智堅「犧牲小我」完成「竹竹合併升格」的「大我」悲情英雄形象，但令民眾不解的是，林智堅選不選跟大新竹合併升格完全是兩碼事，而且誰來選根本不是重點，重點是再怎麼急，地制法也不能亂修。

他說，國民黨主席朱立倫提出有超過7成民眾贊成2026年竹竹苗再升格，以及認同要有財劃法修法的配套措施。這顯示民眾並不認同民進黨急就章的修法之外，也看見民眾對於縣市合併升格的同時必須要有完整規劃與配套的要求。

鄭正鈐指出，民進黨不斷強調竹竹合併有急迫性，但2017年嘉義縣市合併的議題同時引發新竹縣市合併的討論時，林智堅當時說「市府內部至今沒有縣市合併的討論」，民進黨立院總召柯建銘也強調涉及國土規畫的議題要從長計議，「目前沒有急迫性」。

他認為，從2017年至今，期間完全沒有任何新竹縣市合併的「從長計議」，柯建銘也說，「國土重劃案」至今沒有正式在立法院被提出來過，突然之間大新竹合併升格突然變得有「急迫性」，而且「急迫」到民進黨想用逕付二讀沒收討論的方式，直接輾壓民主、比拳頭。

鄭正鈐痛批，柯建銘所提的「一字修法」等同拿掉了地制法中縣市升格的門檻，全台所有縣市只要在政治文化經濟發展上有「特殊需要」，只要行政院同意，就可以升格。

「這種修法會產生小都大縣的問題」他強調，若財劃法不一起提出修法，統籌分配款的財源與分配比率不變，除了依然存在「富都窮縣」的情形，將來出現七都、八都或是九都，直轄市的餅只會愈分愈小，資源分配不公的問題也將愈演愈烈。

鄭正鈐直言，國民黨反對民進黨如此荒腔走板的修法，要求要回歸委員會理性討論，但民進黨指控國民黨為「反對發展」，還把提出凝聚共識與要求討論的人，貼上「一己之私」的標籤，完全就是作賊喊抓賊。

他強調，他支持與促成大新竹的發展，配套做得好，新竹會更好。而且大新竹合併升格應傾聽民意、凝聚共識，同時提出修訂「財劃法」的配套措施，從整體國土規劃與區域發展的角度看待合併升格問題。