客機的機身上，有個「神秘對焦框」，可不是拿來拍照用的。星宇航空小編分享箇中緣由，原來這個框框，是方便救援人員搶救時，第一時間進入機艙的位置，「別以為坐在這個位子的人，比較容易被拍到喔」。

「傳說只要坐在對焦框的機位，就會比一般旅客高出77.341%的機率，在登機門被鏡頭捕捉到」，星宇航空分享，這個對焦框的用途，就是當發生緊急事件時，救援人員可一眼看出機身最容易破壞的點在哪。

星宇指出，紅虛線標誌代表該處沒有配置電線或其他管路，相對容易使用切割機具，爭取時間進入機艙、搶救乘客。一般也會印上文字「CUT HERE IN EMERGENCY」。

網友看完小編分享恍然大悟，原來真的不是拍照用，「還以為是相親座」、「以為是外送員專用通道」、「長知識了，但坐在裡面好像也不知道是哪一排」；也有網友指出，有的客機艙門會以不同顏色區分，概念和對焦框差不多。