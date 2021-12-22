一名女網友今日在美式賣場好市多採買，意外發現歌手王宏恩在現場唱歌，令她又驚又喜「今天中壢的好市多有王宏恩在唱歌」，沒想到貼文曝光，卻讓上千網友眼睛業障重，將王宏恩看成王力宏，「以為宏宏暫離演藝圈，找到新工作」、「原來不只我看錯，笑死」。

原PO今（22）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享3張照片指出，在好市多中壢分店購物時，看到王宏恩在賣場高歌，她忍不住驚呼「今天中壢的好市多有王宏恩在唱歌耶」！

根據原PO分享的照片顯示，賣場為銷售家庭劇院級專業音響，特意圍出一個「ㄇ」字型當作銷售區，讓王宏恩站在中央唱歌，現場擠滿圍觀的民眾，拿起手機拍攝。

圖文曝光後，卻讓逾5千名網友誤將王宏恩看成王力宏，並留言「笑死，我看成王力宏」、「看成王力宏+1」、「我竟然看成王力宏」、「眼睛業障重，看成王力宏」、「以為是力宏，想說不是還在隔離嗎？」、「看成王力宏+1，這算視覺暫留嗎？」、「現在看到宏都很敏感」、「以為宏宏暫離演藝圈，找到新工作」、「原來不只我看錯，笑死」。