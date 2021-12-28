好市多買65吋大電視後，竟選擇搭公車回家，讓一名網友好奇詢問「這樣是不是蠻可憐的？」引發網友熱議，不少人驚呼「這也太客家了！」明明都已經花大錢買下電視了，再多花一點點錢搭車不行嗎？萬一在搭公車的過程中，螢幕不小心撞壞掉，這樣反而得不償失。不過，也有網友表示，只要包裝好，買完搭公車回家真的很省錢。

一名網友昨在PTT上發文表示，某天去逛好市多的時候，離開賣場發現有兩個人扛著65吋的大電視等公車，讓她感到非常震驚，因為都已經買電視了，如果沒車為何不選擇將電視宅配到家，又或者為何不叫計程車快速回家呢？買了65吋的大電視，結果卻要搭公車回家，這樣是不是蠻可憐的？

貼文引起網友討論，「狼宋身體用（台語：人爽身體好）」、「還好啊！回家裝完就有大螢幕，心裡是滿足」、「客家精神懂不懂」、「我就是要看電視 今天！現在！NOW！」、「超爽的，買完直接開箱」、「搭公車馬上省下1000多」、「不會啦！客家精神的頂端是扛著電視走路回家」、「管人家要怎麼運回家，吃飽太閒嗎？」

不少網友看了則說，不用大驚小怪啦！本來就不是人人都有車，先前還看過有人在好市多買了電競椅子，然後提著它搭公車回家，願意花錢買東西，不代表願意花大把鈔票運送產品。不過，也有網友建議，若想省錢搭公車，包裝防護措施要做好一點，否則一個急煞，電視螢幕撞一下，回去開箱恐後悔到不行。