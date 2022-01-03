力挺台灣外貿友善國，台灣菸酒公司3日指出，2021年12月初立陶國宛生產的深色蘭姆酒約20400瓶，面臨中國大陸拒收漂流海上情況，台酒適時義挺轉購入台灣，預計將在1月中到港後，重新製作中文標貼包裝後上市。

立陶宛與我互設代表處，成就第一個以台灣為名的歐洲外館，但卻惹怒中共，開始對立陶宛展開經貿報復，導致立陶宛貨品無法入關。

台灣菸酒公司證實，2020年12月初就傳出中國海關電子報系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致出口貨物滯留中國港口，雖然事後中國電子報關系統重新出現立陶宛名字，但滯留海上的貨品，依舊不得其門而入，先前即有立陶宛知名啤酒商遭中國取消多筆訂單之外，甚至貨物無法清關情況。

財政部與立陶宛代表黃鈞耀在2020年12月中接獲駐接洽訊息，遭中國大陸卡關波及的立陶宛公司MV Group Production約20400瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂2021年12月29日抵達中國港口，但即將面臨漂流的命運，財政部通知台酒公司後，台酒隨即接洽收購該批酒品。

台灣菸酒公司表示，立國MV Group Production蘭姆酒成品酒，預計1月中到達台灣，待到港後，台酒將再行重新包裝後上市，讓國人有機會舉杯一起力挺立陶宛。

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