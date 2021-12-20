王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏遭前妻李靚蕾大爆黑料，昨深夜首度發聲明後，又被大批網友形容是「開著油罐車炸油田」，王力宏今日中午二度發文，宣布暫時退出演藝圈，並向父母、李靚蕾及3個孩子道歉，這又讓網友再度炸鍋討論，認為王力宏暫時退出演藝圈，「太沒誠意」。

王力宏今（20）日於個人臉書粉專發布最新貼文，表示深思後認為男人應該承擔起所有的責任，將不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，「都是我的錯」，並向父母、李靚蕾及孩子們鄭重道歉。

王力宏說，既已離婚，爭論過去種種已經無意義，從今往後，會注意自己的言行舉止，會承擔起一個做父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上、生活上盡可能照顧李靚蕾和孩子們，將暫時退出工作，並將價值逾4億元的吾疆豪宅過戶到李靚蕾名下，孩子的撫養教育也會承擔，直言「此事肯定是我處理不當，再次向大家道歉。」

道歉文曝光後，隨即湧入上千名網友留言，「太沒誠意了吧！暫時退出？不就學《九品芝麻官》裡的方唐鏡，我跳進去了又跳出來了，隨時可重返演藝圈」、「永久退出啊！留著幹嘛？」、「慢走不送，也不用回來了啦」、「太噁心了吧！已經不想再看到你了，退出吧！」、「說好的一一回覆呢？」、「宏宏你是不是想要簡單帶過？」