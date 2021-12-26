隨著獨子孫安佐入行並活躍，孫鵬與狄鶯這對演藝圈夫妻檔又受到關注，兩人因拍戲結緣，1997年結婚後生下孫安佐，但不到兩年就離婚，卻在多年後的2007年又復合再婚，當時還盛大辦了婚禮，而孫鵬無論在第一次結婚還是第二次結婚的過程中都鬧出緋聞，算是導致當年婚姻破局原因之一，近日孫鵬上節目揭開破鏡重圓內幕，也鬆口吐露2015年與林筱薇打球傳緋聞的始末。

孫鵬日前作客《11點熱吵店》節目，聊到與狄鶯離婚又結婚的酸甜苦辣，必定提到他2015年被拍到跟「蠍子女」林筱薇密遊打高爾夫的緋聞事件，孫鵬直呼這當然不是真的，還原當時是約了很多人一起打球，但約定時間到了，只有林筱薇一人到場，才只好兩人下場打球，強調只是球友，並非外界想的那樣，也勸眾人要慎選運動避免誤會，孫鵬坦言此事爆出後，有鄭重跟老婆狄鶯道歉，但狄鶯並不領情，是到這幾年她才慢慢氣消原諒。

而其實他也不是第一次惹狄鶯盛怒，夫妻倆曾主持一檔節目，主題是男女感情觀、婚姻觀，有次孫鵬講到太開心，脫口：「婚姻就是這個樣子，走一步算一步，生離死別，大家看開一點」、「人生不就一場，不要勉強，該離開的時候就離開，該分手的時候就分手」、「進入婚姻這條路，不是不歸路，還是可以調頭的」。

他這些話狄鶯聽了進到心裡，當場暴怒，直接把麥克風放在旁邊不接話，來賓也感受到氣氛緊張，完全不敢開口，等孫鵬注意到自己失言，事情已經難以挽回，導播也不得不喊卡休息，孫鵬才快去安撫太座：「對不起，都是我亂講」，狄鶯怒罵：「你怎麼能這樣講！我們是有形象的」，惹出大風波，他道歉了好久才安撫下來。

而孫鵬與狄鶯的婚姻走到現在，是兩段時間的拼湊，他們第一次結婚後很快就因故分開，直到2007年又走在一起，到關島辦婚禮，孫鵬坦言當時會想再婚，其實是為了兒子孫安佐，覺得父母離婚對孩子是很不公平的事，因為他自己就是單親家庭出身，想到過年時要父母家兩邊跑，連吃四頓飯，這份辛苦讓他印象深刻，他不想兒子也這樣，所以跟狄鶯商量後，選擇破鏡重圓。