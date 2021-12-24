福原愛7月正式和江宏傑離婚後，時隔5個月爆出新戀情，對象就是之前傳出不倫戀的橫濱高帥男，現有名嘴斷言她可能會選在明年初再婚，再度引起熱議。

日本資深娛樂記者兼名嘴井上公造，過去對藝人動態都預測神準，加上對福原愛的行蹤也也掌握不少線索，包含她接下東京奧運解說員工作，因此井上公造的發言，受到不少網友關注。

井上公造24日登上節目《早安朝日》時，就分析福原愛的下一步動向，他表示一般日本藝人喜歡在一月過新年時宣布喜訊，認為福原愛再婚橫濱男，會讓人認為她是真的遇到真愛，或許可以挽回一點形象。

加上目前日本民法規定，女方只要離婚超過1百天，就可以再婚，井上公造認為依照她敢愛敢恨的個性，可能會想快點終結紛爭和罵名，選擇嫁給橫濱男。不過雖然橫濱男稱和福原愛是恢復單身才開始交往，但知情人士爆料，兩人從來沒有斷聯過，而他的前妻也跳出來指控，是因為福原愛的關係才會離婚。

這讓大陸網友也看不下去，痛批她婚內出軌，應該被封殺，還要她滾出大陸，日媒也用「疑似搶走人家老公」來報導，讓日本網友也對她相當反感。