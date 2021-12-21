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NCC噴漆遭檢方起訴3項罪名的田山盛國，台北地方法院審理後維持第一審判決，認定檢察官起訴他公然侮辱官署罪部分，認定他以綠色噴漆汙損NCC旗幟，表達其認為通傳會淪為綠色執政黨打手之政治主張，手段雖然構成毀損罪，但其內容並不構成對公署侮辱之行為。

北院表示，憲法第11條規定人民享有言論自由，尤人民政治性言論具有促進公眾思辯討論之價值，應享有最高程度之保障，此經司法院大法官於多號解釋一再闡釋，已為法學上基本常識。公署非自然人，對其指謫、謾罵並不會造成人格尊嚴受損，充其量只會減損政府欲建構之美好形象。

北院指出，政府形象如果需要透過刑罰恫嚇人民不得批判才能維持，實為民主法治國之一大諷刺，更屬對人民言論自由過度限制之手段，更何況公然侮辱官署罪，本質上存在違憲疑慮，於該罪未經有權機關宣告違憲前，自應謹慎限縮適用。

北院認為，田山盛國以綠色噴漆汙損通傳會旗幟，是不滿通傳會作出駁回中天新聞台申請換照之處分，認通傳會已淪為綠色執政黨之打手，故而以綠色噴漆進行諷刺查通傳會是否淪為綠色政黨打手之質疑，無法透過科學方法得出絕對「正確」之答案。

北院表示，田山盛國的主張無刻意捏造與事實不符情節之問題，且如此主張內容在社會上確具高度聲量，已屬典型人民對於政治現況之意見表達，應為憲法言論自由保障範圍，難認對公署之「侮辱」，不構成公然侮辱公署罪。