男子田山盛國去年不滿NCC，不予中天新聞台換照，到NCC噴漆遭檢方起訴，台北地方法院第一審依恐嚇罪判刑2月，可易科罰金，另毀損罪判罰2000元，可易服勞役，NCC認為判決過輕，透過檢方上訴，21日遭台北地院第二審駁回確定。

檢方指控，田男去年11月19日上午打電話到台大新聞研究所，之後到NCC將廣場上的旗幟扯下，持漆噴灑，並高喊「NCC是綠色恐怖」，台北地檢署依侮辱公署、恐嚇及毀損等罪將他起訴。

北院第一審考量田男因不滿NCC對中天新聞台不予換照之處分，認已淪為綠色執政黨打手，竟不思理性採取合法方式傳達其主張，於盛怒下以對通傳會委員林麗雲及其他無辜台大師生進行恫嚇，使其等擔心害怕，並毀損通傳會旗幟，所為自應非難。

法官考量他犯後坦承犯行，後悔傳達政治主張之手段過激，尤對無辜遭受牽連之人深感抱歉，各判處可易科罰金、易服勞役之刑，NCC請檢方提上訴，遭第二審駁回。