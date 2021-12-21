台南市21日晚間約7點傳出芮氏規模4.6地震，雲林縣沿海四湖鄉規模2，民眾感到稍微搖晃，並不明顯，有人還以為是自己頭暈了，看到報導才知有地震發生。其他地區規模1，民眾大多「無感」。雲林縣消防局則表示，未接到地震災情通報電話。