台南規模4.6地震 雲林稍微搖晃 民眾以為「自己頭暈」 19:502021/12/21 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市21日晚間約7點傳出芮氏規模4.6地震，雲林縣沿海四湖鄉規模2。（圖／氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市21日晚間約7點傳出芮氏規模4.6地震，雲林縣沿海四湖鄉規模2，民眾感到稍微搖晃，並不明顯，有人還以為是自己頭暈了，看到報導才知有地震發生。其他地區規模1，民眾大多「無感」。雲林縣消防局則表示，未接到地震災情通報電話。 台中角頭「要命小方」之子落網 身揹4案通緝躲3年 雲林數位農業平台 農情全都露 #雲林 #地震 #台南 #四湖鄉 #震央 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勤誠包《蕩寇誌》首映場 拋磚引玉挺展演 11:002021/12/21 財經 雲南「茶王」吳遠之突發腦溢血去世 擁65家公司控制權 11:282021/12/21 兩岸 建商忙周轉 急著與時間賽跑 04:102021/12/21 財經要聞 澳央行明年2月起縮減購債規模 10:422021/12/21 財經 中植系掌門猝死 2.7兆人民幣資產引關注 04:102021/12/20 全球財經 雲縣金雲獎表揚 工務處成大贏家 04:102021/12/20 地方新聞 高雄殺人棄屍解剖出爐 頸部遭細金屬活結纏繞窒息死亡 00:042021/12/21 社會 遭追債9萬 司機勒斃債主自首 04:102021/12/21 社會新聞 中國移動A股IPO預計募資高至人民幣560億元 創逾11年A股最大IPO 11:102021/12/21 財經 選民冷漠 學者研判：投了也沒用 04:102021/12/20 焦點要聞 中國交行：大陸明年經濟可能「弱衰退」 15:592021/12/21 財經 生活熱門新聞 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 李靚蕾突PO文提陳建州夫妻 萬名網友解析背後目的：這招太高了 - 生活 演藝圈誰嫁得最好？網點名她「超幸福」：婚後才真的變明星 - 生活 台南規模4.6地震 楠西瞬間全面停電 民眾：嚇死了 - 生活 阿姨僅穿薄紗取餐 鮮肉外送員嚇到發抖喊：我要報警 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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