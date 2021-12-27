雲林縣褒忠鄉郵差曾振旺遭比特犬咬傷，傳授防犬神器竟是「網球拍」。（張朝欣攝）

雲林縣褒忠鄉郵差曾振旺本月23日送信時，見1頭比特犬攻擊老翁，上前解危結果自己也被咬傷，27日雲林郵局局長李英傑前往褒忠郵局慰問，曾振旺除了呼籲民眾要看顧好家犬，也訴說郵差甘苦談，並傳授民眾防犬利器，答案竟是「網球拍」。

褒忠鄉中民村本月23日發生比特犬傷人事件，1名8旬老翁騎電動單車行經1處巷弄，1頭比特犬突然自住家衝出來咬人，老翁被咬傷左小腿跌倒，曾振旺遞送郵件時正好撞見，奮不顧身上前解救老翁，結果也被咬傷右小腿，所幸飼主發現阻止比特犬繼續攻擊。

曾振旺右小腿的傷口長4公分、寬1公分，但因嚴重撕裂不適合手術縫合，只能持續敷藥自然癒合，目前遵循醫囑請假休息中，他說飼主並非故意放狗傷人，且事後已多次拜訪他表達歉意，因此並不會提告。

李英傑則致贈慰問金與補品，請曾振旺安心養病，強調若要提告，郵局會全力協助，確保員工人身安全與工作權。對於民眾飼養的犬隻若咬傷郵差屢勸不聽，將可依規定不送郵件至其家中，請當事人自行前來郵局領取。

曾振旺談及郵差防狗咬傷經驗，表示同事都會互相提醒哪戶住家有狗會咬人，送郵件時會特別提防，郵局為了避免郵差被狗咬，還發送每人1支「網球拍」，網球拍的拍面大，遇到犬隻攻擊可用來阻擋，又不會造成犬隻傷害，可說是最佳「防犬神器」。

曾振旺說，不過事發當時他沒有帶著網球拍，眼看老翁被比特犬攻擊，也沒有想太多就衝過去救人，還好老翁與他都只受輕傷，算是不幸中的大幸。