未取得合法醫師資格林愈翔在新北市經營診所，7年前洪姓老先生前來看診求診，林替他電療、注射麻醉劑後，因藥物濫用及急救不當洪死亡，台灣高等法院更一審考量林與死者家屬達成知解，將林依非法執行醫療業務罪判刑2年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

2014年10月29日上午9點多洪姓老翁由其女兒陪同到診所求診，林愈翔為洪注射點滴及普洛福，之後施以電療，又注射過量之普洛福1％及其他針劑，洪呼吸、心跳趨緩，嘴唇發黑，陷入意識不清之狀態，林愈翔見狀，未打119叫救護車，竟以加強電流致洪休克死亡。

更一審斥責林愈翔未具醫師資格，其等為牟取不當利益，無視法律之嚴厲禁止，罔顧病患接受合格醫師治療之權益，均擅自假冒合格醫師身分執行醫療業務，考量林坦認犯行且與死者家屬達成和解，家屬亦請求從輕量刑，因此判刑2年6月。

另林愈翔6年前假冒醫師向徐姓夫妻謊稱，可以注射幹細胞讓其因車禍傷害而為植物人的兒子康復，他收取逾百萬元的費用後，卻注射不明針劑害徐的兒子喪命，去年最高法院維持原判決，斥責林男惡性重大，依非法執行醫療業務罪將他判刑3年6月確定。