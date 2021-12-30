桃園警察分局埔子派出所員警王儷燁及林琮翰30日接獲民眾報案，表示發現老先生深夜走在車道上疑似迷途，請警方協助。2人趕往後發現池姓民眾只記得要幫孫子買宵夜，其他沒記憶，員警從老翁腳程判斷，順利找到民眾住處。

警方表示，池老先生在車道上踽踽獨行，因他身穿深色衣物，擔心其他駕駛人未注意造成交通事故，馬上停車將其扶到路旁，經詢問老先生說要到超商幫孫子買消夜，但其他的事情卻記不起來，於是報案請警方協助。員警接手詢問老先生狀況，他未帶證件，身上僅帶著1百元，對於姓名及地址始終說不清楚，員警細心詢問，確認老先生住處是社區大樓。

員警依據老先生行走的速度研判，距離應該不遠，於是縮小範圍詢問附近各社區保全人員，某社區警衛人員認出是社區住戶，立即通知其家人前來領回，家屬對於老先生深夜趁家人熟睡，獨自出門去幫孫子買消夜都感到意外，表示並無此事，日後會更注意老先生的動態，避免相同狀況再發生。