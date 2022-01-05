桃園市有名78歲獨居在龜山區的陳姓老先生，3日上午9點多前往蘆竹郵局領錢，途中不小心走錯了方向，徒步了長達4個小時，就是找不到郵局在何處，最後體力不支昏坐於路旁，經蘆竹警分局員警、龜山區大坑里里長共同協助，給予老先生妥適的照顧。

蘆竹警分局南崁派出所接獲民眾報案表示，位於蘆竹區六福路上，有名長者身體不適且疑似迷路，巡佐李國駒、警員吳元耀及許芸慈等3人立即前往查看，發現有名老先生面色憔悴的昏坐於路邊。

員警連忙上前了解，老先生僅表達自己住在龜山，身上現金快用罄，於是想去郵局領錢，機靈的員警利用老先生郵局存簿上的名字順利查到老先生的住處，但發現老先生1人獨居，心裡還是有些不放心，於是載老先生至龜山區大坑里里長辦公處。

員警試圖請里長協助了解他是否有較熟識的鄰居能互相照看，碰巧里長與老先生素日就是好朋友，也協助提供午餐給老先生，員警們這才安心地返回自己轄區。

蘆竹警分局呼籲，民眾若發現有獨居老人或弱勢民眾需要協助，可主動聯繫警方或通知區公所、社福單位等，即時伸出援手，一起攜手送暖。