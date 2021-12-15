運勢命理網站「知命命理」分析，如果男人的額頭飽滿、眼睛有神、鼻樑高直、嘴巴棱角分明、下巴圓潤豐滿，這些都是有前途的潛力股面相，單身女如果遇到了千萬別錯過，他們能兼顧事業和家庭，嫁給他們就等著享福！

▍1.額頭飽滿

一個男人額頭飽滿，且額頭上沒有明顯的疤痕以及惡痣的話，這樣的人事業運勢不錯，這種面相的男人擁有令人羨慕的智慧，為人有著極強的責任心，眼光長遠，不會因為眼前的利益打亂自己的做事步調，經過自己的不懈努力，會闖出一番事業。

▍2.眼睛有神

這種面相的男人有主見，目光堅定，做事有魄力，他們屬於話不多的類型，一旦說話，每句話都是關鍵，他們很有自信，行動力很強，遇到困難都能用沉著冷靜的態度尋找解決方法，這樣的男人不管是家庭還是事業都能處理得很好。

▍3.鼻樑高直

一個男人的鼻子高度象徵他事業的高度，鼻子直財運也不會差，如果再配上鼻頭圓潤有肉，那麼擁有這種面相的人對於理財有自己的想法，嫁給這樣的男人自己也可以跟著享福。

▍4.嘴巴稜角分明

嘴巴稜角分明，雙唇肉實的男人做事的能力強，他們的口才不錯，與朋友、合作夥伴之間的關係經營得很好，能遇到不少的貴人。

▍5.下巴圓潤豐滿

這種面相的男人家宅興旺，為人口才好，做事穩重可靠，可以經由自己的努力白手起家，事業上較順利，不會大起大落，是一個值得嫁的好男人。

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