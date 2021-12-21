王力宏宣布離婚後，被李靚蕾的5千字毀滅式長文控訴私生活亂，風波延燒數日後，王力宏道歉歉止血，並宣布暫時退出演藝圈，更表示「男人還是應該承擔起所有責任」，對此，鄉民女神潔哥強調「對一個有能力又不缺錢的女人來說，尊嚴比錢重要多了」。

潔哥表示王力宏宣布離婚後，直接把黑鍋都甩在李靚蕾身上，前妻要求他澄清卻遭拒絕，自然引起女方不滿反擊，好不容易低頭道歉，卻把前妻描述成一副要錢的模樣，好在李靚蕾夠聰明早將證據準備齊全，文件清楚簽下「放棄贍養費」，而且有些錢明明是女方婚後賺的，卻被王力宏描述的好像是他分出去，不禁怒嗆：「整個超白目」。

眼見王力宏最後一篇道歉文，依舊提到會給錢給房子之類的話，潔哥強調：「我想對王三查來講，他永遠不清楚她要的是什麼，對一個有能力又不缺錢的女人來說，尊嚴比錢重要多了」，接著不忘嘲諷：「都搞成這樣了不拿錢，還要拿簽名照嗎」。

網紅陳沂表示看到王力宏聲明後，直接翻成11字「好啦，都我的錯，妳滿意了吧？」並指王力宏只說「暫時退出」演藝圈，就不是「forever OUT」，還不忘狂酸：「畢竟又不是羅志祥，只開大奶小模運動會，人家是全明星運動會規格，退出演藝圈就沒得玩了。不過，話說，假扮的天使到現在還嘴硬死不道歉欸，只敢恐嚇要告網友不敢告李靚蕾」。