有些人社交能力很強，所到之處都非常受歡迎，擅於和旁人拉近距離，不過也有些人雖然能力強，但人緣卻不是很好，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座精明能幹，在自己的工作崗位上總能闖出一番成績，唯獨不屑於和人相處，所以人緣欠佳。

水瓶座：

水瓶座比較自我，眼裡容不下太多人，所以人緣不好更像是他們的自我選擇，相較於複雜的友情關係，他們寧願選擇獨處、享受孤獨。水瓶座能力強，表面上謙遜低調，但其實骨子很傲，雖然大多時候都是溫和有禮的面對所有人，但當對方想進一步交往時，他們往往非常抗拒。

摩羯座：

摩羯座具有強烈的上進心，在成長過程中不斷充實自我，並且專注於事業，對於社交不感興趣，加上不擅長處理人際關係，因此比較重視交友質量，他們認為，身邊有三五個可以信任的知己就夠了，至於其他非必要的社交就會盡量避免，而且摩羯座性格太悶，所以人際關係也沒那麼有人氣。

金牛座：

金牛座為人正直且沉默寡言，加上防備心較重，對於主動接近自己的人，會有一段不短的「考驗期」，要能真正走進他們內心的人寥寥無幾。金牛座本身實力出眾，也非常有想法，而且比較獨立，相較於依賴人際關係的業務型人格，他們是屬於苦幹實幹，憑實力服眾的那種人。