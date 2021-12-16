2021年將邁入尾聲，不少公司也開始舉辦尾牙犒賞員工，但有女員工表示，過去雖然喜歡參加尾牙等聚會，但催酒文化讓她非常困擾，也越來越討厭參加公司聚會，無奈直呼「哪天那些愛催酒的人才會知道，他們真的很煩呢」，引起網友共鳴。

一名女員工在PTT的WomenTalk板發文訴苦，以前很喜歡參加尾牙等聚會，但現在越來越反感，原因就是「催酒文化」很討厭，因她所屬的單位是業務性質的，所以多數人都喜歡喝酒應酬，過去每桌都可以喝上2至3手啤酒，但她本身是不喜歡喝酒的人，超過一杯啤酒或紅酒就不會再碰。

該名女員工表示，以前多少還可以蒙混過去，但現在身邊的同事都會以「敬你不喝是怎樣」、「喝酒不乾杯是怎樣」等言語逼迫，讓她覺得很煩躁，無奈直呼「哪天那些愛催酒的人才會知道，他們真的很煩呢」。

文章一推出引起不少網友共鳴，「灌酒真的是陋習」、「我雖然有在喝酒，但也討厭催酒的人」、「台式催酒陋習」、「尾牙就是吃吃喝喝的同樂會呀，偏偏會被他們破壞」、「陋習啊難怪肝癌這麼多」。

也有過來人推薦，拒絕催酒同事最好的辦法就是裝病，「說你有在吃藥或生病不行喝」、「說月經來，喝酒會經痛」、「我都說我會起酒疹」、「直接發酒瘋一次保證沒人敢叫你喝」。

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