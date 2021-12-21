71歲資深港星「校長」譚詠麟近日捲入桃色風波，被控與小他4輪的23歲女粉絲發生關係，對方還曬出多張疑似譚詠麟的背影照，雖然經紀公司澄清絕非事實，卻遭對方怒嗆「奉陪到底」，20日晚間他首度針對此事回應，被問及王力宏約砲一事，他也立刻撇清。

譚詠麟日前現身香港在檢測中心做疫情檢測，受訪時他自責表示，事件發生當時他沒有第一時間做出回應，對此，他感到很抱歉，「當時人在中國張家界拍攝音樂節目，因為手機收訊不好，讓家人、歌迷、朋友擔心失望，覺得真得不太好。」他也坦言此事波及到家人，造成他們的傷害、困擾，讓他很難過。

譚詠麟也承諾將來會多陪家，港媒提問王力宏被李靚蕾千字文毀滅式爆料私德不佳，不但約砲、召妓，還腳踏多條船，優質偶像的形象一夕間崩壞，對此，譚詠麟僅表示沒有留意此事，以一句話回應：「別人的事不方便評論。」除此之外不願多做評論。

事實上，譚詠麟先前才遭網友「悲傷牛肉麵」爆料，和23歲嫩妹粉絲發生關係，對方還附上男子在飯店房間的背影照，點名影中人就是譚詠麟，儘管經紀公司否認此說法，該名網友卻再曬出譚詠麟的房照，「德藝雙馨，如果你認為我是在汙衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底。」譚詠麟方則沒有再回應。