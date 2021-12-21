40歲大陸女星田朴珺過去在《後宮甄嬛傳》曾演敦親王福晉一角，曾演出過多部名導王晶的電影，是著名的「晶女郎」之一，2018年傳出與大她30歲的萬科集團創辦人王石結婚，日前她在微信朋友圈提及蕾宏風波，逆風力挺王力宏：「藝術家不都很花心嗎？」讓人看傻眼。

田朴珺在社群平台上發文發表對李靚蕾狂錘王力宏的看法，她大批李靚蕾不該出賣王力宏的私事，「當年從中戲退學時老師說，你只要說出誰和你一樣沒上課，就可以不用退學。我覺得出賣同學換自己留下，特別可恥，於是堅持只有自己我退學了，但這事成了這輩子一個榮耀的傷疤。書沒念完可以補，德缺了永遠補不回來」。

田朴珺在自己的朋友圈發文力挺王力宏。(圖/翻攝自微博)

田朴珺更在文中表示：「我很好奇為什麼這麼高學歷的姑娘，要在家裏當全職太太？藝術家不都很花心嗎？不然哪來的靈感」，她認為男人不是聖人，李靚蕾不應該那麼不留情面，「說是前夫，就是前男友都不能這麼下手」，同時向看八卦的網友們喊話，「就問一個問題：熱鬧後，你敢和這樣的人交朋友嗎？」

田朴珺最後更呼籲：「真正內心強大的女人，不需要用報復展示能力。多點善良吧，老天會看見。」貼文曝光後，引來不少網友狂轟：「來拉仇恨的，嫌棄王總了，想搭上王力宏」、「花心就不要結婚生子」、「花心又不能安撫好後宮，就是罪過」、「沒有人要求男人是聖人，只是成年人要為自己所作所為負責」、「他污辱了所有藝術家」。