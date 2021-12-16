瑞磁（ABC-KY，6598）16日公告，該公司開發可同時檢測新冠及流感病毒的分子檢測試劑（CoV-2 Flu Plus Assay），正式獲得美國FDA緊急使用授權（EUA），這是瑞磁第3項美國EUA，也是國內首家發表開發新冠加流感病毒分子檢測試劑、及取得美國EUA的專業檢測產品廠商。

瑞磁生技自行開發的CoV-2 Flu Plus Assay，是一種七合一的核酸檢測產品，可同時檢測新型冠狀病毒（SARS-CoV-2 Virus）、A型流感病毒與其分型（包括H1 seasonal、H1 2009 Pandemic（H1N1）、及H3）、B型流感病毒，與呼吸道融合病毒 （RSV）。 A型與B型流感經常造成季節性的大流行。 呼吸道融合病毒對嬰幼兒與年長者的殺傷力尤其強，是造成嬰幼兒細支氣管炎及肺炎的主要原因，長大後容易會有反覆性喘鳴聲，甚至容易發展成為氣喘。

相較於傳統的RT-PCR檢測產品僅能同時進行3種病毒檢測，瑞磁基於多元檢測技術---數位生物條碼，進一步做到一次7項檢測。瑞磁的新冠與流感七合一檢測試劑，搭配一部BioCode MDx3000自動化檢測系統，一天可檢測多達564例檢體，每個病人提供一個檢體就可有7項檢測結果，可大幅降低醫療機構檢測成本與時間、顯著提升檢測效率。

總經理何重人博士表示，COVID-19、感冒或是流感？在這新冠大流行中，能夠精準的檢測及分辨，將可有效降低患者的焦慮情緒。瑞磁的BioCode CoV-2 Flu Plus檢測不僅可以提高實驗室和醫院的檢測效率，還可以幫助醫生做出更明智的治療方法。分子診斷也已成為傳染病測試中最精準最重要的工具，是實驗室關鍵的診斷測試解決方案。

相較於去年，醫院與實驗室只著重在新冠病毒檢測，今年以來，新冠加流感檢測需求激增，此7合1產品將為常態性產品。 此外，瑞磁通過美國FDA510（k）的完整呼吸道20項檢測（RPP）與17項腸道病原體檢測（GPP），也是可提升醫院即時、高通量檢測能力的常態性產品。